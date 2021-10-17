Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным судейским решением

В Красной Поляне на Red Arena завершился турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 42. В главном событии ивента встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Победу одержал Шлеменко единогласным судейским решением.
В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя. В третьем раунде Гусейнову иногда удавалось перехватывать инициативу, но этого не хватило для победы.
На церемонии взвешивания Шторм показал вес 84,2 кг. Гусейнов же не смог уложиться в лимит. Его вес оказался 85,6 кг. Излишек составил целых 1,4 кг. Организаторы предложили Артуру продолжить весогонку и вернуться на весы утром, но боец отказался.
«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию поединка Шлеменко и Гусейнова.
- 17 октября 2021
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