Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным судейским решением

В Красной Поляне на Red Arena завершился турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 42. В главном событии ивента встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Победу одержал Шлеменко единогласным судейским решением.



В первом раунде бойцы сначала обменивались одиночными ударами, после чего Шлеменко надолго прижал своего соперника к сетке, где находился в доминирующей позиции. В концовке раунда Александру удались ещё несколько точных ударов в стойке. В похожем стиле прошла и вторая пятиминутка боя. В третьем раунде Гусейнову иногда удавалось перехватывать инициативу, но этого не хватило для победы.



На церемонии взвешивания Шторм показал вес 84,2 кг. Гусейнов же не смог уложиться в лимит. Его вес оказался 85,6 кг. Излишек составил целых 1,4 кг. Организаторы предложили Артуру продолжить весогонку и вернуться на весы утром, но боец отказался.



«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию поединка Шлеменко и Гусейнова.