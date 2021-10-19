Скандальный друг Макгрегора рассказал о своём задержании в Нью-Джерси

Американский боец Bellator, а также друг и напарник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился подробностями своего задержания в баре Нью-Джерси в сентябре.
«Когда я сказал, что не могу предъявить свои водительские права (был паспорт), охрана бара немедленно начала конфронтацию, а когда они начали болтать дерьмо, ситуация быстро обострилась. Они начинают нападать на меня и моих друзей, приводят кучу барменов, и девять человек окружают меня. Итак, вокруг меня девять парней, и у меня, чёрт возьми, бандаж на ноге. Я только что перенёс операцию. Мне нельзя поворачивать ногу, поэтому я не могу боксировать. И тогда они все начинают кружить вокруг меня. Один из барменов начал меня трогать, другой мужчина прыгнул мне на спину и сказал: «Вы арестованы», что заставило меня прекратить драться. Не собираюсь драться с копом, я не дурак. Он попал в беду из-за того, что выдал себя за офицера, в суде об этом позаботятся», – цитирует Дэниса MMA Fighting.
28-летний Диллон Дэнис провёл два поединка в смешанных единоборствах, одержав в них две победы. Он не выходил в клетку с июня 2019 года. В январе 2020 года он должен был выступить на турнире Bellator, однако снялся с поединка из-за травмы колена. В марте того же года он перенёс операцию.
Напомним, в октябре стало известно, что Конор Макгрегор напал во время вечеринки на итальянского диджея Франческо Факинетти. Диджей подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным, что подтвердили и свидетели. Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.
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