Усман Нурмагомедов рассказал, сможет ли Хабиб стать более успешным тренером, чем бойцом

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о перспективах своего знаменитого двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова на тренерском поприще.
«Может ли Хабиб стать лучшим тренером, чем он был бойцом? Да, вполне. Хабиб очень целеустремлён в том, что делает. Неважно, спорт это или что-то ещё. Знаете, у нас главный тренер — Хавьер, а потом Хабиб», — сказал Усман в интервью, размещённом на канале ITS TIME в YouTube.
Следующий бой Усман проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником россиянина будет Патрик Пиетила. На этом же турнире с американцем Тимоти Джонсоном сразится знаменитый российский боец Фёдор Емельяненко.
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