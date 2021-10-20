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Bellator 269. Пресс-конференция. Смотреть онлайн
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Усман Нурмагомедов рассказал, сможет ли Хабиб стать более успешным тренером, чем бойцом

Усман Нурмагомедов рассказал, сможет ли Хабиб стать более успешным тренером, чем бойцом
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о перспективах своего знаменитого двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова на тренерском поприще.

«Может ли Хабиб стать лучшим тренером, чем он был бойцом? Да, вполне. Хабиб очень целеустремлён в том, что делает. Неважно, спорт это или что-то ещё. Знаете, у нас главный тренер — Хавьер, а потом Хабиб», — сказал Усман в интервью, размещённом на канале ITS TIME в YouTube.

Следующий бой Усман проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником россиянина будет Патрик Пиетила. На этом же турнире с американцем Тимоти Джонсоном сразится знаменитый российский боец Фёдор Емельяненко.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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