Скотту Кокеру не перевели вопрос об Александре Емельяненко

В эти минуты в Москве проходит пресс-конференция перед турниром Bellator 269. В ходе мероприятия журналисты задали вопрос главе лиги Скотту Кокеру о возможном подписании в промоушен Александра Емельяненко. Но Кокеру не стали переводить соответствующий вопрос и попросили обходиться без вопросов о Емельяненко-младшем.

Напомним, главным поединком турнира Bellator 269 в Москве станет бой старшего брата Александра — Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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