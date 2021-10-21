Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE!

Бой против Пиетилы будет для Усмана Нурмагомедова третьим под эгидой Bellator. На данный момент Усман идёт без поражений по графику брата, имея в своём активе 13 побед в 13 схватках. Из них восемь побед одержано нокаутом. Здесь начинаются расхождения с Хабибом, ведь, как мы знаем, Орёл является базовым борцом, а его брат — ударник.

Осознанный путь Усмана в большой спорт начался с тайского бокса, который стал основой его стиля. Затем он перешёл под крыло ныне покойного Абдулманапа Нурмагомедова, где изучал азы вольной борьбы. Но Нурмагомедов-младший остался верен тайскому боксу, благодаря чему набрал приличное количество ярких побед и хайлайтов, где легко достает своих соперников хай-киками.



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