Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE!

23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится турнир Bellator 269. Главным событием вечера единоборств станет возвращение легендарного Фёдора Емельяненко. Последний император будет драться со вторым номером рейтинга тяжеловесов американским бойцом Тимоти Джонсоном.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции бойцов основного карда. Среди них Усман Нурмагомедов, Виталий Минаков, а также президент лиги Скотт Кокер.
Скотт Кокер, капитан Bellator — лидер от природы. Очень сдержанный и деловой человек, которого почти никто не видел без костюма. Кокер является профессионалом до мозга костей и избегает огней рампы, предпочитая, чтобы за него говорили результаты. А они немалые!
В 23 года Скотт организовал кикбоксерский промоушен под названием Strikeforce. В 2006-м организация начала проводить бои ММА и стала трамплином для многих бойцов, которые впоследствии стали известными, — для Дэниела Кормье, Ронды Раузи, Гегарда Мусаси, Жакаре Соузы, Люка Рокхольда и др. После продажи своего детища Кокер сменил у штурвала основателя Bellator Бьорна Ребни.
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Виталий Минаков не выступал в октагоне на протяжении последних двух лет. Всему виной пандемия, наложившая ограничения на перемещения по всему миру. Кроме того, сам Виталий недавно заявил, что если вопрос с американской визой не решится в ближайшее время, то он, скорее всего, завершит карьеру. Будет обидно, если так и произойдёт с одним из сильнейших российских тяжеловесов в середине титульного захода. А ведь ещё на рассвете своей карьеры в период с 2012 по 2014 год россиянин зачистил весь тяжёлый дивизион в Bellator. И стал чемпионом.
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Бой против Пиетилы будет для Усмана Нурмагомедова третьим под эгидой Bellator. На данный момент Усман идёт без поражений по графику брата, имея в своём активе 13 побед в 13 схватках. Из них восемь побед одержано нокаутом. Здесь начинаются расхождения с Хабибом, ведь, как мы знаем, Орёл является базовым борцом, а его брат — ударник.
Осознанный путь Усмана в большой спорт начался с тайского бокса, который стал основой его стиля. Затем он перешёл под крыло ныне покойного Абдулманапа Нурмагомедова, где изучал азы вольной борьбы. Но Нурмагомедов-младший остался верен тайскому боксу, благодаря чему набрал приличное количество ярких побед и хайлайтов, где легко достает своих соперников хай-киками.
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Когда начнётся пресс-конференция Bellator 269
Пресс-конференция бойцов основного карда Bellator 269 Фёдора Емельяненко, Усмана Нурмагомедова, Виталия Минакова, Тимоти Джонсона и президента Bellator Скотта Кокера состоится 21 октября 2021 года и начнётся в 14:00 по Москве.
Бой Андрея Корешкова был отменён
В основном карде турнира Bellator 269 значился поединок ещё одного россиянина — ученика Александра Шлеменко Андрея Корешкова. Спартанец провёл полноценную подготовку, но его соперник Рустам Хабилов снялся с ивента по состоянию здоровья. Найти быструю замену матчмейкеры не сумели.
Кард турнира Bellator 269
Основной кард
- Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков — Саид Соума
- Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
- Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Предварительный кард
- Гаджи Рабаданов — Александр Белых
- Эйден Ли — Александр Осетров
- Кирилл Сидельников — Рэб Трюсдэйл
- Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич
- Брайан Мур — Никита Михайлов
- Ирина Алексеева — Стефани Лило Пейдж
- Дарина Маздюк — Катарзина Садура
- Владимир Токов — Аймард Гуи
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