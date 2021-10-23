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Тактаров: вряд ли Емельяненко — фаворит боя с Джонсоном. Впечатлительным лучше не смотреть

Тактаров: вряд ли Емельяненко — фаворит боя с Джонсоном. Впечатлительным лучше не смотреть
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о фаворите предстоящего боя между легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко и представителем США Тимоти Джонсоном. Соперники сразятся завтра, 23 октября, на турнире Bellator 269.

«Я очень сильно переживаю и не хотел бы смотреть этот бой. Тимоти — очень сильный боец. Надеюсь, что он не будет готов к этому бою. У них огромная разница в возрасте, девять лет. Джонсону — 36 и Фёдору — 45. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть, вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою», — приводит слова Тактарова «РБК-Спорт».

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Возвращение легенды в уникальном турнире. LIVE!
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