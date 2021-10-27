Махачев высказался о скандальной шутке Хабиба про дагестанцев

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал скандальную шутку знаменитого бойца ММА Хабиба Нурмагомедова про дагестанцев.

«Он не говорил это ни с каким политическим посылом. В UFC бойцы как только друг друга не подкалывают. Хабиб просто подколол Конора как бы внутри бойцовского мира. Таких случаев с избиениями же очень много: и дагестанцы, и кавказцы, и с Азии, и других национальностей», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов упоминал инцидент в московском метро, когда три уроженца Дагестана избили заступившегося за девушку местного жителя. Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору Макгрегору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.