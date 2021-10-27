Менеджер Петра Яна: если победим Сэндхагена, можно будет не ориентироваться на Стерлинга

Менеджер Саят Абдрахманов, который ведёт карьеру бойца UFC Петра Яна, подробно рассказал о том, как шли переговоры о поединке против Кори Сэндхагена. Он отметил, что в случае победы Петра в предстоящем бою про реванш с Алджэмэйном Стерлингом можно забыть.



«Сначала не было понятно, когда Стерлинг сможет вернуться. Изначально заявлял, что будет готов в октябре. Потом эти даты менялись, в итоге утвердили дату 30 октября в Абу-Даби, он дал согласие и подписал контакт. Но он нашёл причину не явиться. Полной неожиданностью, конечно, нельзя это назвать, этого можно было ожидать, но в любом случае это был неприятный сюрприз, что за месяц до боя он решил сняться.



Сейчас в первую очередь надо завоевать временный титул. Когда уже будет временный титул на руках, можно будет не ориентироваться на Стерлинга. Если он не будет готов вернуться, можно будет проводить защиту временного титула с другими бойцами. До тех пор, пока Стерлинга и не лишат титула. Стерлинг — это самый нелегитимный чемпион за всю историю UFC — чемпион более нелегитимный, чем временный чемпион. По сути, нет никаких различий, кроме названия. Я думаю, любой соперник из топ-5 более опасен, чем Стерлинг», — цитирует менеджера пресс-служба клуба «Архангел Михаил».