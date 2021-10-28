«Выпендрёжник без яиц». Малиньяджи высказался о нападении Конора Макгрегора на диджея

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи высказался об инциденте с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, который в ночном клубе напал на итальянского диджея Франческо Факинетти и сломал ему нос.



«Невероятно! Я не знаю, почему диджей получил этот удар. Неважно, насколько неуважительно он относился к Конору, а я в этом сомневаюсь, потому что я слышал, что он был поклонником Макгрегора. Парень, который хотел сфотографироваться с Конором однажды лишился своего iPhone, не так ли? Так что не думаю, что для Конора важно, фанат это или хейтер. Думаю, что Конор просто слетает с катушек. Хотя нет, я перефразирую. Он не слетает с катушек, потому что он знает, кого он может запугать. Если вы из тех, кто теряет самоконтроль, то вы не думаете, может ли ваше поведение навредить вам.



Конор, почему ты контролировал себя, когда был рядом со мной? Потому что знаешь, что тебе прилетит удар? Сто процентов. Я всегда знал, что этот парень — выпендрёжник, многие люди понимают это сейчас, но мне не потребовалось времени, чтобы понять, что он — выпендрёжник без яиц», — приводит слова Поли Малиньяджи Sportskeeda.



Ранее стало известно, что Макгрегор напал на диджея во время вечеринки. Факкинетти подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным, что подтвердили и свидетели. Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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