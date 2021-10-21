Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея

Бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факинетти. Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, диджей и его адвокат выдвинули обвинения во вторник, 19 октября.

«Он опасен, его нужно остановить», — цитирует Факинетти CNN.

Ранее стало известно, что Макгрегор напал на диджея во время вечеринки. Факкинетти подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным, что подтвердили и свидетели. Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.