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Реакция Хабиба Нурмагомедова на победу Зубайры Тухугова над Рамосом на UFC 267. Видео

Реакция Хабиба Нурмагомедова на победу Зубайры Тухугова над Рамосом на UFC 267. Видео
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Официальный твиттер-аккаунт UFC опубликовал видео с реакцией бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на победу Зубайры Тухугова над бразильцем Рикардо Рамосом на турнире UFC 267.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть его можно в официальном «твиттере» промоушена.

Напомним, бой Тухугова и Рамоса продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.

Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

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