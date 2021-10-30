«Верю только в победу». Прогноз Галустяна на бой Петра Яна

Известный российский шоумен Михаил Галустян поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона организации в легчайшем весе.
«Я с ним пересекался в Екатеринбурге, когда он приезжал туда с поясом, с победой, с которой я его и поздравил. Отдельно хочу поблагодарить «Русскую медную компанию» и клуб «Архангел Михаил», спасибо Игорю Алтушкину, что организовал такой большой массовый выезд российских болельщиков в Абу-Даби на бои.
Мой прогноз на бой Яна? Я верю только в победу. В таком весе нокауты случаются редко, но если будет нокаут, я только обрадуюсь.
Не предлагали ли и мне поучаствовать в поп-боях? Моё самое главное оружие – это моя улыбка», — передаёт слова Галустяна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
UFC 267
Основной кард
Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир
Предварительный кард
Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.
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