«Верю только в победу». Прогноз Галустяна на бой Петра Яна

Известный российский шоумен Михаил Галустян поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона организации в легчайшем весе.



«Я с ним пересекался в Екатеринбурге, когда он приезжал туда с поясом, с победой, с которой я его и поздравил. Отдельно хочу поблагодарить «Русскую медную компанию» и клуб «Архангел Михаил», спасибо Игорю Алтушкину, что организовал такой большой массовый выезд российских болельщиков в Абу-Даби на бои.

Мой прогноз на бой Яна? Я верю только в победу. В таком весе нокауты случаются редко, но если будет нокаут, я только обрадуюсь.



Не предлагали ли и мне поучаствовать в поп-боях? Моё самое главное оружие – это моя улыбка», — передаёт слова Галустяна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

UFC 267

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба — победа Рибас единогласным решением судей

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов — победа Тухугова единогласным решением судей

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.