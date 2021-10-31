Ян высказался о возможном поединке со Стерлингом и заявил о желании подраться с Диллашоу

28-летний российский боец UFC Пётр Ян, накануне завоевавший временный пояс чемпиона в легчайшем дивизионе, победив на UFC 267 американца Кори Сэндхагена, выразил мнение о возможном поединке с обладателем титула Алджэмейном Стерлингом, а также заявил о желании подраться с 35-летним представителем США Ти Джеем Диллашоу.
«Это уже вопрос к руководству лиги. Я побил его раз. В принципе, я его побил. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает о легитимности моего титула. Но сам он читер, пойманный. Я бы хотел его побить», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
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