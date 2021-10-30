Пётр Ян: знал, что с Сэндхагеном у нас будет драка!

Российский боец ММА Пётр Ян поделился эмоциями от победы в поединке с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267. Ян победил единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC.
«Кори — достойный оппонент. Я знал, что у нас будет драка. Я знал, что он будет много двигаться, это была его тактика, он — высокий, постоянно двигается. Наша тактика была в том, чтобы поддавливать. Так и получилось.
Очень приятно, что моя семья была рядом. Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом. Это для меня уже как моё родное место.
Все знают, кто является настоящим чемпионом. Все знают, что Алджэмэйн просто бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг. Я это уже говорил», — сказал после боя Ян.
Видео яркого боя Яна и Сэндхагена.
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