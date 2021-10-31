«Поздравляю великую Россию, весь Советский Союз». Тактаров — о победе россиян на UFC 267

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о победе российских бойцов – Ислама Махачева, Александра Волкова и Петра Яна на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ребята, я поздравляю нашу великую Россию, весь Советский Союз, потому что… ну, потому что – потому (потому что, мы выросли там – сообщил собеседник Тактарова). Мои украинские и белорусские друзья болели за матушку Россию, потому что считают себя частью России и Советского Союза – это очень приятно. Для меня сегодня был огромный праздник.

В принципе, я знал, что ребята победят, честно говоря, думал, что они все досрочно победят, но один только Махачев справился с досрочностью. В любом случае, соперники были не подарок – и у Волкова, и у Петра. Ну, Пётр разбил в предпоследнем раунде.

В общем, по-моему, такого ещё не было. Три человека (три победы. – Прим. «Чемпионата») – большая радость, поздравляю вас всех!» — сообщил Тактаров в опубликованному видеоролике в «Инстаграме».