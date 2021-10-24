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Тактаров: в победе Фёдора расстраивает одно — теперь его вытянут ещё минимум на три боя

Тактаров: в победе Фёдора расстраивает одно — теперь его вытянут ещё минимум на три боя
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Соперник был очень опасный. Левша, разница в возрасте. Поразительно, как легко Фёдор с ним разобрался… 45 лет, но и чувство и скорость на месте. Мои поздравления!

Отличный пример команде. Одно расстраивает — теперь его вытянут ещё на три боя минимум с условиями от которых будет трудно отказаться. Всё это очень опасно», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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