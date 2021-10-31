Чимаев заявил о готовности выйти на коротком уведомлении на бой Усман — Ковингтон

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, победивший накануне на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) представителя Китая Ли Джинлианга, рассказал, что готов принять титульный бой на коротком уведомлении.

«Конечно, кто бы не хотел подраться за пояс. Никаких травм, ничего не было. Так быстро все завершилось. Я в хорошей форме и пока не кушал никакие бургеры. Если что скажут, буду аккуратно кушать», — передаёт слова Хамзата с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, поединок Чимаев — Джинлианг завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.

За весь бой Хамзат не пропустил ни одного удара, установив уникальное достижение — за четыре боя в UFC он пропустил всего два удара, из которых лишь один был признан акцентированным. За три последних боя ни одному из оппонентов не удалось ударить Чимаева.