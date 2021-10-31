«В последние 200 граммов перестал потеть». Чимаев рассказал о проблемах во время весогонки

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, победивший накануне на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ) представителя Китая Ли Джинлианга, рассказал о проблемах во время весогонки.

«Всё шло по плану, в последние 200 граммов перестал потеть, ничего не уходило. Я перестал есть, оставалось 50 граммов. Меня засунули в ванную, я начал оттуда выходить и едва себя не утопил. Но я не умирал, ничего такого не было, просто вес перестал уходить. Иногда с организмом такое бывает, мне так сказали, что он перестает потеть», – передаёт слова Чимаева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, поединок Чимаев — Джинлианг завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.

За весь бой Хамзат не пропустил ни одного удара, установив уникальное достижение — за четыре боя в UFC он пропустил всего два удара, из которых лишь один был признан акцентированным. За три последних боя ни одному из оппонентов не удалось ударить Чимаева.