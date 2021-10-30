Чимаев пропустил два удара за четыре поединка в UFC

В рамках основного карда турнира UFC 267 в Абу-Даби шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встречался с китайским спортсменом Ли Джинлиангом. Поединок завершился уже в первом раунде — Чимаев с первых секунд перевёл оппонента в партер, а в начале четвёртой минуты боя додушил соперника, после чего рефери остановил поединок.



За весь бой Хамзат не пропустил ни одного удара, установив уникальное достижение — за четыре боя в UFC он пропустил всего два удара, из которых лишь один был признан акцентированным. За три последних боя ни одному из оппонентов не удалось ударить Чимаева.



Чимаев дебютировал в UFC 15 июля 2020 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, тогда он во втором раунде удушающим приёмом победил Джона Филлипса (пропустив два удара). 25 июля он за три минуты справился с новобранцем лиги Ризом Макки, а 19 сентября 2020 года он встретился с опытным Джеральдом Мёршартом, которого нокаутировал за 17 секунд. Это третий показатель по скорости нокаута в средней весовой категории.



После этого боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.



Всего в ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Джинлианг за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.