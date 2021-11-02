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Стали известны гонорары Петра Яна, Ислама Махачева и других участников UFC 267

Стали известны гонорары Петра Яна, Ислама Махачева и других участников UFC 267
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Стали известны гонорары, которые получили бойцы, участвовавшие в турнире UFC 267 на «Бойцовском острове». Напомним, в большинстве поединков бойцовского вечера принимали участие спортсмены из России.

Гонорары бойцов UFC 267 со всеми бонусами:

Ян Блахович: $ 642 тыс.;
Гловер Тейшейра: $ 432 тыс.;
Пётр Ян: $ 282 тыс.;
Александр Волков: $ 211 тыс.;
Кори Сэндхаген: $ 182 тыс.;
Дэн Хукер: $ 166 тыс.;
Хамзат Чимаев: $ 154 тыс.;
Ислам Махачев: $ 131 тыс.;
Магомед Анкалаев: $ 116 тыс.;
Марчин Тыбура: $ 111 тыс.;
Залески дос Сантос: $ 111 тыс.;
Волкан Оздемир: $ 101 тыс.;
Аманда Рибас: $ 66 тыс.;
Макван Амирхани: $ 53 тыс.;
Зубайра Тухугов: $ 50 тыс.;
Михал Олексейчук: $ 50 тыс.;
Тагир Уланбеков: $ 28 тыс.;
Альберт Дураев: $ 24 тыс.;
Шамиль Гамзатов: $ 16 тыс.;
Роман Копылов: $ 14 тыс.

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