Стали известны гонорары Петра Яна, Ислама Махачева и других участников UFC 267

Стали известны гонорары, которые получили бойцы, участвовавшие в турнире UFC 267 на «Бойцовском острове». Напомним, в большинстве поединков бойцовского вечера принимали участие спортсмены из России.



Гонорары бойцов UFC 267 со всеми бонусами:



Ян Блахович: $ 642 тыс.;

Гловер Тейшейра: $ 432 тыс.;

Пётр Ян: $ 282 тыс.;

Александр Волков: $ 211 тыс.;

Кори Сэндхаген: $ 182 тыс.;

Дэн Хукер: $ 166 тыс.;

Хамзат Чимаев: $ 154 тыс.;

Ислам Махачев: $ 131 тыс.;

Магомед Анкалаев: $ 116 тыс.;

Марчин Тыбура: $ 111 тыс.;

Залески дос Сантос: $ 111 тыс.;

Волкан Оздемир: $ 101 тыс.;

Аманда Рибас: $ 66 тыс.;

Макван Амирхани: $ 53 тыс.;

Зубайра Тухугов: $ 50 тыс.;

Михал Олексейчук: $ 50 тыс.;

Тагир Уланбеков: $ 28 тыс.;

Альберт Дураев: $ 24 тыс.;

Шамиль Гамзатов: $ 16 тыс.;

Роман Копылов: $ 14 тыс.