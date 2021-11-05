Дана Уайт оценил шансы Хасбика выступить в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном выступлении в промоушене блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. С Хасбиком Уайт впервые встретился на турнире UFC 267, куда блогер приехал, чтобы поддержать Ислама Махачева.



«Помните видео, которое Хасбик разместил: «Дана Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC». Затем я ответил ему: «Я тоже лечу». Так вот — оно стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо размещал в «Инстаграме».

У меня 6,7 млн подписчиков, а видео было просмотрено 6,4 млн раз. Это ли не полное безумие?! Встреча с Хасбиком? Невероятно. Мне нравится этот паренёк. Выше ли нуля вероятность того, что он проведёт бой в промоушене? Да», — приводит слова Уайта BJ Penn.