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Сына Андерсона Силвы нокаутировали в первом раунде матча по кикбоксингу

Сына Андерсона Силвы нокаутировали в первом раунде матча по кикбоксингу
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Габриэль Силва, сын легендарного Андерсона Силвы, два года назад дебютировавший в кикбоксинге, потерпел поражение нокаутом, проиграв уже за 20 секунд до окончания первого раунда Винсенту Фамилари. Бойцы встречались на турнире FightersRep 11.

Сперва рефери отсчитал нокдаун Силве, но сразу после возобновления боя он оказался в нокауте.

Напомним, после ухода из смешанных единоборств 46-летний Андерсон Силва одержал две победы в профессиональном боксе. В июне текущего года бразилец раздельным судейским решением победил бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего. Затем оказался сильнее бывшего обладателя титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортиса.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг не стал включать экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в число величайших бойцов всех времён и объяснил почему. Помимо прочего, Биспинг провёл сравнения успехов Хабиба с достижениями Силвы.

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