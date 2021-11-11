Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев предложил свою кандидатуру на бой с Эдвардсом вместо травмированного Масвидаля

Чимаев предложил свою кандидатуру на бой с Эдвардсом вместо травмированного Масвидаля
Комментарии

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев предложил свою кандидатуру на бой вместо травмированного представителя США Хорхе Масвидаля на бой с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, чей поединок был запланирован на декабрь.

«Брат, давай сделаем это», — написал Чимаев в «Твиттере», обращаясь к Эдвардсу.

Ранее поединок между Чимаевым и Эдвардсом срывался трижды. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря 2020, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев, а затем Хамзат не смог выйти на бой из-за последствий заболевания.

Напомним, у Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату.

Хамзат последний поединок провёл на турнире на UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Новость по теме
Масвидаль выбыл с поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 269
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021