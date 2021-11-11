Чимаев предложил свою кандидатуру на бой с Эдвардсом вместо травмированного Масвидаля

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев предложил свою кандидатуру на бой вместо травмированного представителя США Хорхе Масвидаля на бой с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, чей поединок был запланирован на декабрь.

«Брат, давай сделаем это», — написал Чимаев в «Твиттере», обращаясь к Эдвардсу.

Ранее поединок между Чимаевым и Эдвардсом срывался трижды. Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря 2020, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев, а затем Хамзат не смог выйти на бой из-за последствий заболевания.

Напомним, у Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату.

Хамзат последний поединок провёл на турнире на UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.