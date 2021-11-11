Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль выбыл с поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 269

Масвидаль выбыл с поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 269
Комментарии

36-летний американский боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в лёгкой и полусредней весовых категориях, выбыл с поединка с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, бой с которым был запланирован на турнире UFC 269 в декабре этого года. Об этом сообщает MMA Fighting.

Источник отмечает, что у Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату. Сам же Эдвардс теперь стремится к титульному бою, так как Камару Усман доступен после его единогласной победы судейским решением над Колби Ковингтоном на UFC 268.

Напомним, в карде UFC 269 состоятся два титульных поединка – в лёгком весе сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье, а в женском легчайшем весе сойдутся представители этих же стран Аманда Нуньес и Джулиана Пенья.

Новость по теме
«Колби снова кинет тренера, потому что не хочет ему платить». Масвидаль — про Ковингтона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021