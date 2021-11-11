Масвидаль выбыл с поединка с Леоном Эдвардсом на UFC 269

36-летний американский боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в лёгкой и полусредней весовых категориях, выбыл с поединка с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, бой с которым был запланирован на турнире UFC 269 в декабре этого года. Об этом сообщает MMA Fighting.
Источник отмечает, что у Масвидаля было выявлено повреждение, которое исключает его бой с Эдвардсом в запланированную дату. Сам же Эдвардс теперь стремится к титульному бою, так как Камару Усман доступен после его единогласной победы судейским решением над Колби Ковингтоном на UFC 268.
Напомним, в карде UFC 269 состоятся два титульных поединка – в лёгком весе сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Дастин Порье, а в женском легчайшем весе сойдутся представители этих же стран Аманда Нуньес и Джулиана Пенья.
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