Эдвардс назвал Масвидаля «мошенником» из-за отказа от боя на UFC 269 и обратился к Усману

30-летний представитель Великобритании Леон Эдвардс, выступающий в полусредней весовой категории, подчеркнул, что не удивлён тому, что Хорхе Масвидаль выбыл с поединка с ним на турнире UFC 269. Об этом сообщает MMA Fighting.
После этих новостей трио главных претендентов, в числе которых Хамзат Чимаев, Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад, устремились в социальные сети, чтобы публично выразить желание заменить Масвидаля. Однако публикация Эдвардса в «Твиттере» указывает на то, что он сосредоточен на титульном бою с Камару Усманом, занимающим первую строчку официального рейтинга UFC среди бойцов независимо от весовой категории.
«Разочарован, но честно говоря, я знал, что этот мошенник всё равно не хотел драться со мной», — написал Эдвардс. «Он был просто был лишь точкой на пути к титулу. Цель осталась прежней. Камару Усман, скоро увидимся», — гласит пост Эдвардса.
Эдвардс в настоящее время ведёт беспроигрышную серию из 10 боев. Этот отрезок включает победы над Нейтом Диасом, Рафаэлем дос Аньосом, Гуннаром Нельсоном и другими. Если Эдвардс добьётся успеха в бою с Усманом (20:1 MMA, 15:0 UFC), то возьмёт у него реванш за поединок в декабре 2015 года.
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