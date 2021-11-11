Источник: СК возбудил дело в отношении Усмана Нурмагомедова, наехавшего на полицейского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении известного бойца ММА Усмана Нурмагомедова, наехавшего на полицейского в Махачкале, сообщает телеграм-канал Mash. По имеющейся информации, дело возбуждено по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.



Брат Хабиба Нурмагомедова задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Махачкалы. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

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Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.