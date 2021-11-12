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Макгрегор оскорбил Масвидаля в его день рождения

Макгрегор оскорбил Масвидаля в его день рождения
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор раскритиковал американского бойца UFC Хорхе Масвидаля, выступающего в лёгкой и полусредней весовых категориях. Хорхе выбыл с поединка с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом, бой с которым был запланирован на турнире UFC 269 в декабре этого года.

«Это день рождения Хорхе Масвидаля, но он настоящий засранец, так как отказался от боя с Леоном. К чёрту твою «травму». Ты подписал контракт, ты должен драться. Снимите с него этот пояс, который он даже никогда не выигрывал. Увалень в домашнем халате», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что сегодня, 12 ноября, Хорхе Масвидалю исполнилось 37 лет.

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