«Макгрегор — опасный и жестокий человек». Ирландец ни за что побил известного диджея

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов — словно ниточка с иголочкой. Иначе и не скажешь. На неделе в России все активно обсуждали неудачную шутку Орла, который неоднозначно высказался о недавнем инциденте в метро с участием трёх дагестанцев и попутно вспомнил именно Макгрегора.

Многие хейтеры тут же начали обливать экс-чемпиона UFC грязью, утверждая, что по своим моральным качествам он едва ли не хуже Конора, который не раз позволял себе неприемлемое поведение (избиение пожилого человека, нападение на автобус перед турниром UFC, домогательства к девушкам).

Но Макгрегор, словно проводя с Нурмагомедовым заочное соревнование, снова решил примерить на себя роль самого плохого парня. Что случилось на этот раз? На самом деле ничто не предвещало беды.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прибыл в столицу Италии. Целью визита был вовсе не Рим, а крещение сына в Ватикане. Но, как известно, Рим и самое маленькое государство мира связаны неразрывно. Потому большую часть свободного времени Конор проводил в так называемом Вечном городе.

Здесь он встретился с самим Жозе Моуринью и получил от него в подарок футболку «Ромы». В общем-то, всё выглядело цивильно – встречи с причастными к спорту людьми, крещение. Можно сказать, счастливый уик-энд зажиточной семьи.

Но Конор был бы не Конором, если бы не решил заглянуть в ночной клуб. Да-да, даже такой обряд, как крещение ребёнка, да ещё и в Ватикане, он решил отмечать в клубе. Ну а там, где заведения подобного рода и Макгрегор, зачастую случаются и конфликты.

Не исключением стал и этот раз. Конор решил преподать урок боевых искусств известному итальянскому диджею и певцу Франческо Факинетти, который, собственно говоря, отдыхал в клубе вместе с семьёй Макгрегора. По словам музыканта, в какой-то момент боец просто ни с того ни с сего применил к нему физическую силу и сломал нос.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом. Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — сообщил Факинетти.

На первый взгляд кажется, что рассказ итальянца просто абсурдный. Ударить просто так? Как это так? Но достаточно вспомнить, что Конор в своё время ударил пожилого человека лишь за то, что тот отказался пить виски, которое производит компания Макгрегора, и назвал напиток чем-то вроде «гадкого пойла». Если держать в уме этот случай, кажется, что рассказ Факинетти вовсе не притянут за уши.

Зачем Конор делает это? Кажется, что он просто чувствует постоянную безнаказанность и полагает, что будет отделываться мелкими штрафами и впредь. А быть может, постоянные неудачи в октагоне Макгрегор компенсирует побитием обычных людей? Но если и так, то выглядит это ещё хуже.

Что с ирландцем будет дальше? Да ничего. UFC его точно не отчислит за очередное нарушение. Ведь это вовсе не Луис Пенья, который из-за проблем с законом недавно лишился места в ростере лиги. А вот что будет с карьерой и успехами Макгрегора — большой вопрос. Если он продолжит кутить по клубам в том же режиме, вместо того чтобы восстанавливаться после тяжелейшей травмы, то побед в UFC ему больше не видать. Хотя, похоже, по-настоящему это его уже не беспокоит.