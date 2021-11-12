Масвидаль — Макгрегору: не на того лаешь. Возвращайся к боям со старичками в барах

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в лёгкой и полусредней весовых категориях, прокомментировал грубые высказывания знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Конор оскорбил Хорхе за его отказ проводить поединок с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

«Полагаю, ты перестал принимать лекарства, не на того лаешь. Не расстраивайся, что твой клиент был благословлён самой большой зарплатой в своей жизни, а ты теперь не получишь ни цента. Малыш, возвращайся к боям со старичками в барах», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

Масвидаль и Эдвардс должны были встретиться на турнире UFC 269 в декабре этого года.



Сегодня, 12 ноября, Масвидалю исполнилось 37 лет.