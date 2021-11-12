Масвидаль — Макгрегору: не на того лаешь. Возвращайся к боям со старичками в барах
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль, выступающий в лёгкой и полусредней весовых категориях, прокомментировал грубые высказывания знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Конор оскорбил Хорхе за его отказ проводить поединок с 30-летним представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.
«Полагаю, ты перестал принимать лекарства, не на того лаешь. Не расстраивайся, что твой клиент был благословлён самой большой зарплатой в своей жизни, а ты теперь не получишь ни цента. Малыш, возвращайся к боям со старичками в барах», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».
Масвидаль и Эдвардс должны были встретиться на турнире UFC 269 в декабре этого года.
Сегодня, 12 ноября, Масвидалю исполнилось 37 лет.
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