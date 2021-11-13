Крис Сайборг нокаутировала Шинейд Кавану, защитив пояс в главном бою Bellator 271

В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 271, в главном бою которого сошлись 36-летняя представительница Бразилии, являющаяся действующей обладательницей пояса в женском полулёгком весе, Крис Сайборг Жустину и 35-летняя претендентка на титул из Ирландии Шинейд Кавана.
Поединок завершился уже в первом раунде победой нокаутом в исполнении Крис Сайборг.
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Таким образом, Крис Сайборг одержала 25-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь два поражения. Для её оппонентки это поражение стало пятым.
Основной кард:
Крис Сайборг Жустину – Шинейд Кавана. Победа Крис Сайборг нокаутом в 1-м раунде.
Тайрелл Форчун – Линтон Васселл. Победа Васселла раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).
Аарон Пико – Джастин Гонсалес. Победа Пико единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).
Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон. Победа Бленкоу единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
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