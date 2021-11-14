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Олег Тактаров: я не знаю формулу успеха, зато знаю формулу провала

Олег Тактаров: я не знаю формулу успеха, зато знаю формулу провала
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в «сториз» своего официального «инстаграма», где привёл цитату, что попытка понравиться всем станет залогом провала.

«Я не знаю формулу успеха, зато я знаю формулу провала — это попытка понравиться всем», — написал Тактаров.

Тактаров является первым российским чемпионом американского промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, снимаясь в том числе в США. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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