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Тактаров показал свои редкие фото и удостоверение мастера спорта СССР по самбо

Тактаров показал свои редкие фото и удостоверение мастера спорта СССР по самбо
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где показал собственные архивные фотографии. Кроме того, Олег продемонстрировал подписчикам удостоверение мастера спорта СССР по самбо.

«Разбирая старые фото», — подписал пост Тактаров.

Посмотреть фотографии можно на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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