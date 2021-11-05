Тактаров показал свои редкие фото и удостоверение мастера спорта СССР по самбо

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где показал собственные архивные фотографии. Кроме того, Олег продемонстрировал подписчикам удостоверение мастера спорта СССР по самбо.



«Разбирая старые фото», — подписал пост Тактаров.

Посмотреть фотографии можно на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.