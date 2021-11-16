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Гэтжи: Конор вызывает тех, кого я победил, но никогда не называет моё имя. Это смешно

Гэтжи: Конор вызывает тех, кого я победил, но никогда не называет моё имя. Это смешно
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Известный боец UFC Джастин Гэтжи высказался по поводу бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора. Гэтжи заметил, что Конор никогда не называет его имя в качестве возможного соперника.

«Конор дерётся или вызывает на бой только тех соперников, кого я победил. И проявляет к ним неуважение. Серроне, Чендлер, Фергюсон — они этого не заслуживают. Макгрегор ведёт себя как в начальной школе. На самом деле это весело. Тем более тем самым он делает шоу, в том числе и для меня. Я дрался с Серроне — потом он дрался с Серроне. Я победил Чендлера — теперь Конор хочет драться с ним. И Фергюсон теперь тоже в его списке. Но он никогда не называет моё имя. Я нахожу это очень смешным», — приводит слова Гэтжи MMA News.

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