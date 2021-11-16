Стерлинг отреагировал на мнение Порье о том, что Ян — лучший боксёр в UFC

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг отреагировал на комплиментарное высказывание соотечественника Дастина Порье, которое он сделал в адреса россиянина Петра Яна. Порье назвал Яна лучшим боксёром в UFC.



«Он неплох», — написал Стерлинг.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Изначально Пётр должен был драться со Стерлингом, но тот снялся с боя, сославшись на травму. Всего на счету Яна 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

Порье в июле встречался ирландцем Конором Макгрегором, одержав победу в том бою техническим нокаутом.