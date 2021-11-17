Соперник Тима Цзю пожаловался на его перчатки за несколько часов до боя
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Такеши Иноуэ пожаловался на амуницию Тима Цзю перед боем с австралийцем русского происхождения.
«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал обозреватель Бен Дэймон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, поединок Тима Цзю с Такеши Иноуэ состоится через несколько часов и станет главным событием турнира в Сиднее. Это будет уже третья схватка Тима в 2021 году. Ранее он досрочно победил экс-претендента на мировой титул Денниса Хогана и Стива Спарка.
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