Соперник Тима Цзю пожаловался на его перчатки за несколько часов до боя

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Такеши Иноуэ пожаловался на амуницию Тима Цзю перед боем с австралийцем русского происхождения.

«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал обозреватель Бен Дэймон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Тима Цзю с Такеши Иноуэ состоится через несколько часов и станет главным событием турнира в Сиднее. Это будет уже третья схватка Тима в 2021 году. Ранее он досрочно победил экс-претендента на мировой титул Денниса Хогана и Стива Спарка.