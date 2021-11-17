Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соперник Тима Цзю пожаловался на его перчатки за несколько часов до боя

Соперник Тима Цзю пожаловался на его перчатки за несколько часов до боя
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Такеши Иноуэ пожаловался на амуницию Тима Цзю перед боем с австралийцем русского происхождения.

«У нас драма с перчатками! Лагерь Иноуэ жалуется на перчатки Тима. Большая драма в раздевалке», — написал обозреватель Бен Дэймон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок Тима Цзю с Такеши Иноуэ состоится через несколько часов и станет главным событием турнира в Сиднее. Это будет уже третья схватка Тима в 2021 году. Ранее он досрочно победил экс-претендента на мировой титул Денниса Хогана и Стива Спарка.

Сын советской легенды жалеет соперника ещё до боя. Тим Цзю сделает японцу больно? LIVE! Сын советской легенды жалеет соперника ещё до боя. Тим Цзю сделает японцу больно? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021