Костя Цзю сделал заявление о возможном бое сына с чемпионом по версии WBO Кастаньо

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о потенциальном поединке его сына Тимофея с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.



«Переговоры возобновятся. Мы живём в сложное время, локдаун, многие страны никого не пускают, из-за этого все сложности. Кто будет проводить бой? У той стороны (Кастаньо — прим. «Чемпионата») нет денег, а он будет получать 75% от гонорара на правах чемпиона», — сказал Костя Цзю в эфире «Матч ТВ».

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемп Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.