Зритель боя Цзю — Иноуэ хотел сделать девушке предложение. Но забыл, куда положил кольцо

Один из зрителей боксёрского боя между Тимофеем Цзю и Такеши Иноуэ попал в неловкую ситуацию. Молодой человек хотел сделать предложение своей девушке и даже заплатил, чтобы в нужный момент его сняли на камеру, но в ключевой момент забыл, куда положил кольцо. Тем не менее спутница ответила на его предложение согласием.
«Счастлив, что заплатил $ 60 за самый неловкий момент, который я когда-либо видел в прямом эфире», — написал в «Твиттере» молодой человек.
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Напомним, бой завершился уверенной победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Отметим, Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо.
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