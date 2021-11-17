Цзю заставил японца отворачиваться и убегать. Тотальное доминирование от Тима

В Сиднее (Австралия) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступила восходящая звезда первого среднего веса, обладатель титулов по версиям WBO Global и WBO Pacific, небитый Тим Цзю. На этот раз его соперником был экс-претендент на титул чемпиона мира, опытный японец Такеши Иноуэ. Ни для кого не секрет, что на этот раз выбор соперника для Тима разочаровал многих. После громких побед над Джеффом Хорном и Деннисом Хоганом все ждали системного роста оппозиции, но на деле всё получилось наоборот. В предыдущем бою Цзю-младшему пришлось бить мало кому известного Стиви Спарка, и вот теперь случилось встретиться с Иноуэ. Эксперты недовольно роптали, что Тима ведут слишком осторожно, так что, для того чтобы заставить скептиков замолчать, ему нужна была убедительная победа.

На неё Тим и настраивался, угрожая сделать своему сопернику «больно». Но в лагере японца не были так уверены в мощи оппонента. Тренер Иноуэ убеждал, что его подопечный быстрее и сильнее Тима. Кроме того, вызывало уважение и то, что Такеши своё единственное поражение потерпел лишь по очкам. При этом нужно понимать, что всю дистанцию он выстоял в противостоянии с жёстким панчером Хайме Мунгиёй. Потому было очевидно, что Цзю-младшему будет непросто.

Возможно, именно поэтому Тим не спешил на старте схватки. Первый раунд прошёл в очень неспешном темпе. Но за счёт пары очень неплохих силовых ударов Цзю-младший записал раунд себе в актив. Во второй трёхминутке Тим работал уже чаще. Цзю продолжал прессинговать оппонента и нагружал японца, который прятался за плотным блоком. Тем не менее справедливости ради отметим, что Такеши также записал себе в актив пару эпизодов, донеся до цели чистые удары.

В третьем отрезке Тим работал уже более целесообразно. Любимец сиднейской публики умело атаковал по этажам, разбивал блок противника и заставил Иноуэ провести весь раунд в глубокой обороне.

Такеши, понимая, что бой проигрывается в одну калитку, попытался в четвёртом раунде перейти в наступление. Но Тим легко читал действия противника, грамотно его встречал и без труда записал в актив очередную трёхминутку.

В пятом раунде Тим начал доминировать уже тотально. В одном из эпизодов Такеши от отчаяния даже отвернулся от противника. Но поскольку команды «стоп» от рефери не последовало, Тим продолжил атаковать, бросая удары через спину Иноуэ. В итоге тому пришлось даже убегать в прямом смысле этого слова.

В шестом отрезке Тим взял небольшую паузу и повозился с противником на ближней дистанции, дав японцу шанс донести до цели несколько атак. Но общей картины это не меняло. В конце седьмого раунда Иноуэ болтануло от жёсткого панча Тима, но Такеши достоял до гонга. В следующей трёхминутке Цзю-младший пробил шикарный апперкот, но японец продолжал стоять. Складывалось ощущение, что у этого парня просто каменная голова.

В 9-10 раундах австралиец русского происхождения взял небольшую паузу, но при этом всё равно контролировал ход боя. В концовке Цзю взвинтил темп, в 12-м раунде рефери даже пришлось открывать счёт и отсчитать Иноуэ нокдаун, но нокаутировать Такеши всё же не удалось. Как бы то ни было, Тим добыл очень эффектную и важную победу, сломив сопротивление очередного экс-претендента на титул. Ну что, когда уже бой за звание чемпиона мира? Будем ждать в 2022 году!