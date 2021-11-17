«Владимир заявил, что убьёт меня». Майрис Бриедис — о спаррингах с братьями Кличко

Известный боксёр Майрис Бриедис поделился воспоминаниями о спаррингах с братьями Владимиром и Виталием Кличко. Бриедис заявил, что Кличко-младший хотел его избить.
«Я спарринговал с обоими братьями Кличко. В своё время, на пике карьеры, они были монстрами. Я стоял в спаррингах с Виталькой, провёл на сборах пять недель. Владимиру не нравилось, что я Виталику накидывал довольно-таки неприятно. Там был повар, мы с ним подружились, и он сказал мне: «Майрис, Владимир заявил, что убьёт тебя на спаррингах».
Владимир каждый раз хотел меня просто избить и говорил, чтобы я выходил первым. Он хотел дать мне прикурить, пока был свежим. Слава богу, не получалось, но один раз он меня зажал и исподтишка дал по рёбрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине.
Я об этом никому не сказал, ведь понимал, что если скажу, то отправят домой. Мне нужны были деньги, ведь в лагерь Кличко приезжают зарабатывать. Наверное, он не понял, что сломал ребро, и продолжал целиться в голову. Мне это было в плюс», — цитирует Бриедиса «Обозреватель» со ссылкой на эфир боксёра в «Инстаграме».
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