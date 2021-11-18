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Масвидаль: Макгрегор — озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор

Масвидаль: Макгрегор — озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор
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Известный боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. Масвидаль сравнил скандального ирландца с озлобленным стариком.

«Я думаю, что Конор Макгрегор – озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор. Для него отстойно, что он травмирован. Он так часто ломался, что уже не может собраться с силами и выйти на бой подготовленным. Просто веди нормальную жизнь, братан. Этот парень закончит тем, что загонит себя до смерти. Лучше сходи в реабилитационный центр и научись правильно относиться к пожилым людям.

Мне всегда было наплевать на Конора. Он в лёгком весе, а я бьюсь в полусреднем весе — это размер взрослого человека», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

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