Масвидаль: Макгрегор — озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор

Известный боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. Масвидаль сравнил скандального ирландца с озлобленным стариком.



«Я думаю, что Конор Макгрегор – озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор. Для него отстойно, что он травмирован. Он так часто ломался, что уже не может собраться с силами и выйти на бой подготовленным. Просто веди нормальную жизнь, братан. Этот парень закончит тем, что загонит себя до смерти. Лучше сходи в реабилитационный центр и научись правильно относиться к пожилым людям.



Мне всегда было наплевать на Конора. Он в лёгком весе, а я бьюсь в полусреднем весе — это размер взрослого человека», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.