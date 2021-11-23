Тактаров — о Хабибе: для себя решил, что принципиально не называю это имя, уже давно

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что принял решение не называть экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по имени.
«Вы меня только что мучили этим мальчиком из Цумадинского района (родной район Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»). Но я для себя решил, что не называю это имя. И давно уже не называю. Поэтому недавняя новость, что Тактаров что-то сказал, не имеет под собой вообще ничего, потому что я принципиально не называю. Был определённый момент. Я просто не называю этих имён», — сказал Тактаров в интервью на канале SAMBO VLADIMIR в YouTube.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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