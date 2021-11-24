Бен Аскрен вызвал на бой Нейта Диаза
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен вызвал на бой Нейта Диаза.
«Нейт прав, я отстой в боксе. Он — отстой в ММА. Если он хочет, чтобы я это доказал, я готов вернуться в пул тестирования USADA уже завтра. Буду рад стать его последним боем по контракту», — написал Бен Аскрен в своём «твиттере».
Бен Аскрен не выступал в ММА с октября 2019 года, когда он сенсационно проиграл Дэмьену Майе. Всего на счету Аскрена 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Нейт Диаз в июне 2021 года проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу. Всего на его счету 33 боя, в которых он одержал 20 побед и 13 раз потерпел поражение.
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