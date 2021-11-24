«Скоро будут кубики!» Александр Емельяненко показал видео с тренировки

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал свои тренировочные упражнения.



«Где кубики, где кубики?! Был нолик. Поставил на нём крестик. Скоро будут кубики!» — написал Александр Емельяненко в своём «инстаграме».

Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Его соперником станет Марио Сантос. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.



В общей сложности в активе Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья.