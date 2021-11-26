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Али Абдель-Азиз назвал имена следующих соперников Джастина Гэтжи и Ислама Махачева

Али Абдель-Азиз назвал имена следующих соперников Джастина Гэтжи и Ислама Махачева
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, кто из его подопечных должен быть следующим претендентом на чемпионский пояс в лёгком весе, которым сейчас владеет Чарльз Оливейра. Напомним, Абдель-Азиз ведёт дела сразу двух топовых легковесов — Ислама Махачева и Джастина Гэтжи.

«Следующим драться за титул будет Джастин Гэтжи. Скорее всего, Махачев и Бенеил Дариуш проведут поединок между собой. Сначала мы увидим бой Махачев — Дариуш, а Гэтжи подерётся за пояс где-то в мае», — приводит слова менеджера TMZ.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

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