Хабиб упал в глазах болельщиков. Зачем было так жёстко отвечать Гэтжи?

Конец года явно не задался для бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Нет, речь не о спортивной составляющей. Вся его команда продолжает безупречно выступать — как в Bellator, так и в UFC. В этом плане вопросов нет никаких. Но вот за пределами клетки всё не так гладко. В октябре Орёл откровенно коряво и не к месту пошутил об инциденте с избиением Романа Ковалёва в метро, что вызвало нешуточный резонанс.

Буквально вчера, 11 ноября, двоюродный брат Хабиба Усман столкнулся с проблемами с законом, что в любом случае отражается на репутации и такого медийного человека, как экс-чемпион UFC, но это было не всё. То ли будучи на эмоциональном взводе, а быть может, руководствуясь иными побуждениями, Нурмагомедов зачем-то нелепо ответил на слова своего бывшего соперника Джастина Гэтжи о титульной гонке в UFC в лёгком весе.

С чего всё началось? Гэтжи после блестящего выступления на UFC 268 давал интервью обозревателю ESPN Бретту Окамото. Отвечая на вопрос о шансах получить титульный бой, Джастин отметил, что если следующим претендентом на пояс будет не он, то целостность спортивного принципа будет нарушена, и сказал, что в таком случае ему бы хотелось слышать как можно больше вопросов по этому поводу от журналистов в адрес боссов UFC. Казалось бы, комментарий достаточно безобидный, к тому же эти слова во многом справедливы и никого не задевали.

Вскоре полная цитата Джастина по вопросу о шансах на титул была выложена в «Инстаграме» ESPN MMA. И вот тут-то случилось неожиданное. В комментариях под постом отметился бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. При этом россиянин достаточно жёстко ответил на безобидное мнение американца.

«Джастин, в последних восьми боях ты проиграл досрочно трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. У Ислама серия из девяти побед кряду, три из которых — в 2021 году, и все они досрочные. Просто заткнись и признай, что титульник заслуживает Ислам, а не ты», — написал Нурмагомедов.

Глядя на этот комментарий, в голове был лишь один вопрос: «Что это было?». Да, ни для кого не секрет, что Хабиб в последнее время активно продвигает идею титульного боя для своего ближайшего друга Ислама Махачева. Но постойте, есть же действительно спортивный принцип. Никто не отрицает, что Ислам хорош. Серия из девяти побед впечатляет. Однако будем объективны, кого победил Махачев, чтобы получить титульник? Большинство соперников не входили даже в топ-10, и не так уж и важно, избегали Ислама топ-соперники или нет. Факт остаётся фактом – первую большую победу Махачев одержал пару недель назад, когда досрочно победил Дэна Хукера. Хватает ли этого для титульника? На этот вопрос, к слову, Гэтжи отвечал нам в эксклюзивном интервью незадолго до боя с Чендлером.

«Я не согласен с тем, что Махачев уже заслуживает титульный бой. Он делает всё, что нужно, чтобы получить бой за пояс. У него впечатляющая серия побед, но кого он побил? Недавно он побил 14-го номера рейтинга, а потом пятого или шестого, верно? Кроме того, Хукер выходил на бой на коротком уведомлении. Ислам должен был драться с Рафаэлем дос Аньосом. Сейчас Исламу нужно подраться с кем-то из топ-5, именно так это и работает. Он не может получить титульный бой после побед над 14-м номером и 7-м. Это не должно работать таким образом», — говорил Гэтжи.

И спрашивается, в чём он тут неправ? Вопрос риторический. Следующий вопрос: разве Гэтжи давал повод Хабибу так грубо высказываться в свой адрес? Может, он сказал что-то плохое о Махачеве? Так нет же. Тогда почему Нурмагомедов столь резок? Возможно, Орёл засиделся без боёв и не знает, куда себя девать. Исключать этого нельзя. Но пока Хабиб не успокоится, он планомерно продолжит рушить своё наследие. Возможно, вы, уважаемые читатели, спросите каким образом? Ну, во-первых, комментарий Хабиба о Гэтжи не оценило множество болельщиков, под его комментарием о Джастине были сотни недовольных.

«Хабиб, ты завершил карьеру, заткнись».

«Серия Махачева состоит из поединков с бомжами и боёв на коротком уведомлении».

«Посмотри на 9 последних соперников Джастина, и на 9 соперников Ислама. Этого будет достаточно».

«С тех пор как ты ушёл из спорта, ты ведёшь себя, как не пойми кто. Если тебе есть, что сказать, просто вернись в октагон».

«Хабиб, я твой большой фанат. Но здесь вопрос в том, кто заслужил. Просто сравни соперников Джастина и Ислама.

Махачеву нужна ещё одна победа над кем-то из топ-5. Гэтжи заслуживает боя с победителем пары Порье – Оливейра».

Кто-то и вовсе не поверил, что такой комментарий мог написать Хабиб.

«У Али Абдель-Азиза снова в руках телефон Нурмагомедова».

«Али, это ты?».

Как бы то ни было, нелепый ответ Хабиба Джастину не прибавил вистов россиянину. Нурмагомедов из-за таких высказываний снова упал в глазах болельщиков, что подтверждается комментариями в социальных сетях.

Теперь что касается наследия. Выше мы говорили о том, что такими заявлениями Хабиб ему вредит. Каким образом? Нужно понимать, что, ни во что не ставя заслуги Гэтжи, Нурмагомедов обесценивает свою же победу над ним. Орёл упомянул о трёх поражениях Джастина в последних восьми боях.

Но, простите, если играть с цифрами, можно сказать, что Нурмагомедов в последнем поединке в карьере победил соперника, который в последних 6 боях победил только 4 раза, то есть в 66% случаев. Тогда зачем было соглашаться на схватку с таким претендентом? Зачем нужно было говорить столько добрых слов в адрес Джастина перед поединком, если Нурмагомедов не уважал его заслуги и профессиональный рекорд. Всё это вопросы, на которые мы не получим ответы. Но одно можно сказать наверняка, Хабиб скучает без спорта и на этом фоне допускает всё больше ошибок в медиапространстве.