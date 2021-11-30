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Блогер Хасбик объявил, что будет заниматься NFT-токенами. Про него рассказал Махачев

Блогер Хасбик объявил, что будет заниматься NFT-токенами. Про него рассказал Махачев
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Блогер Хасбулла Магомедов, более известный под прозвищем Хасбик, объявил, что будет заниматься NFT-токенами. Хасбика уже прорекламировал его друг, известный боец UFC Ислам Махачев. Напомним, 19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост из-за врождённого заболевания составляет 93 см, а вес — 18 кг.

«Всем привет. Я Хасбулла, это мой официальный аккаунт. Здесь я буду сообщать информацию о своей коллекции NFT. Оставайтесь с нами», — написал Хасбик в своём новом аккаунте.

NFT – это аббревиатура от non-fungible token, что переводится как «невзаимозаменяемый токен». Это уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность.

Ранее появилось видео драки Хасбика и обладающего схожей комплекцией певца Абдурозика на UFC 267. Они являются непримиримыми противниками уже несколько лет. Драчунов быстро растащили товарищи.

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