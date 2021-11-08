Президент UFC сдружился с Хасбиком. Фрик-бою с Абдурозиком быть?

Дана Уайт запрещал своим бойцам участвовать во фрик-боях. А теперь намекнул, что может сделать исключение для дагестанского блогера.

Президент UFC Дана Уайт всегда негативно относился к так называемым фрик-боям. Бизнесмен неоднократно давал понять, что не считает блогеров Джейка и Логана Пола настоящими бойцами, несмотря на то что они добились определённых успехов в смешанных единоборствах. Но похоже, что в UFC всё-таки могут появиться фрик-бои! По крайней мере, Уайт весьма положительно отозвался о дагестанском блогере Хасбулле Магомедове, который также известен под псевдонимом Хасбик.

Хасбулла в последнее время стал популярен далеко за пределами в России. 18-летний блогер ростом около 1 метра и весом 20 кг стал интернет-сенсацией. На футбольные матчи в Англии приносят его картонную фигуру, его узнают любители ММА, а сам Хасбулла охотно позирует с бойцами первой величины.

Дагестанский блогер отправился с российскими бойцами на турнир UFC 267, который проходил в ОАЭ. Там выступали Ислам Махачев, Тагир Уланбеков, Зубайра Тухугов и другие бойцы из северокавказских республик, с которыми хорошо знаком блогер. Звёздную компанию дополнил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хасбулла стал фактически почётным гостем турнира. Он поднимался в октагон, чтобы поздравить победителя, а также встретился с Уайтом, которого, похоже, очаровал своим обаянием.

«Хасбулла в Абу-Даби, я знаю. Мы с ним встретились. Не знаю, что насчёт выступлений в UFC, но мы с ним определённо будем вести дела», — рассказал Уайт после первой встречи.

А затем Уайт и вовсе дал понять, что шанс появления Хасбуллы в октагоне действительно есть!

«Помните видео, которое Хасбик разместил: «Дана Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC». Затем я ответил ему: «Я тоже лечу». Так вот — оно стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо размещал в «Инстаграме».

У меня 6,7 млн подписчиков, а видео было просмотрено 6,4 млн раз. Это ли не полное безумие?! Встреча с Хасбиком? Невероятно. Мне нравится этот паренёк. Выше ли нуля вероятность того, что он проведёт бой в промоушене? Да», — сказал Дана.

Нацеленность блогера на сотрудничество с промоушеном позднее подтвердил Махачев. Дагестанский боец опубликовал фото с Хасбиком и написал: «Хасбулла ждёт контракта UFC».

Хасбулла уже устраивает потасовки в стиле UFC

Вообще, похоже, что Уайт и Хасбулла отлично понимают правила игры. Дана поясняет, что его пост о блогере вызвал огромный интерес среди пользователей, и ссылается на впечатляющие цифры. А Хасбик уже начинает вести себя, как заносчивый боец UFC.

Блогер уже успел сцепиться с Абдуросиком — 17-летним певцом из Таджикистана, который имеет аналогичное заболевание. Двух парней пришлось разнимать в Абу-Даби, а за трэш-током у них прошли и полноценные удары. К счастью, ребят быстро успокоили.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Hasbik_77.

Вообще Хасбулла уже довольно давно крутится в сфере ММА. Уже планировался его бой с Абдуросиком, но из-за общественного негодования и, по слухам, завышенных требований по гонорару поединок не состоялся. Возможно, теперь за карьеру Хасбуллы в ММА возьмётся уже Дана Уайт. Очевидно, что блогер может дать промоушену огромный интерес среди интернет-аудитории. А там, кто знает, может, Уайт займётся поп-ММА, против которого так активно выступал? По крайней мере, его оценка шансов появления Хасбуллы в октагоне наводит на подобные мысли.