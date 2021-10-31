Появилось видео драки Хасбика и Абдурозика на UFC 267

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подрался с певцом Абдурозиком во время просмотра UFC 267. Драчунов быстро растащили товарищи и сидящие рядом зрители.



Посмотреть видео можно в «инстаграме» Hasbik_77.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести официальный поединок с Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.



Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним октагон.