Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появилось видео драки Хасбика и Абдурозика на UFC 267

Появилось видео драки Хасбика и Абдурозика на UFC 267
Комментарии

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подрался с певцом Абдурозиком во время просмотра UFC 267. Драчунов быстро растащили товарищи и сидящие рядом зрители.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Hasbik_77.

Фото: youtube.com

Фото: youtube.com

19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести официальный поединок с Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.

Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним октагон.

Потасовка Хасбика и Абдурозика на UFC. Видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров Потасовка Хасбика и Абдурозика на UFC. Видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021