Сантос назвал российского бойца, который бьёт сильнее А. Емельяненко

Бразильский боец ММА Марсио Сантос ответил на вопрос, является ли россиянин Александр Емельяненко тем оппонентом, от которого он пропускал самые сильные удары — а если нет, то кто им является.
«Как видите, у меня чистое лицо, нет абсолютно никаких синяков — ну разве что чуть-чуть. И то это я просто потёрся о голову Емельяненко. У Емельяненко не самые сильные удары. Сильные удары — в Бразилии, во время уличных боёв. Год назад я попал в уличную драку и получил там действительно сильные удары. Удары сильнее, чем в Бразилии… Наверное, мог бы сравнить с Артуром Гусейновым. У него они очень сильные», — приводит слова Сантоса в «Спорт-экспресс».
Последний поединок Сантос провёл с Александром Емельяненко. Бой закончился победой бразильца уже в первом раунде. Марсио удалось поймать Александра на удушающий приём в партере и вынудить его сдаться.
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