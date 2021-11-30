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Сантос назвал российского бойца, который бьёт сильнее А. Емельяненко

Сантос назвал российского бойца, который бьёт сильнее А. Емельяненко
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Бразильский боец ММА Марсио Сантос ответил на вопрос, является ли россиянин Александр Емельяненко тем оппонентом, от которого он пропускал самые сильные удары — а если нет, то кто им является.

«Как видите, у меня чистое лицо, нет абсолютно никаких синяков — ну разве что чуть-чуть. И то это я просто потёрся о голову Емельяненко. У Емельяненко не самые сильные удары. Сильные удары — в Бразилии, во время уличных боёв. Год назад я попал в уличную драку и получил там действительно сильные удары. Удары сильнее, чем в Бразилии… Наверное, мог бы сравнить с Артуром Гусейновым. У него они очень сильные», — приводит слова Сантоса в «Спорт-экспресс».

Последний поединок Сантос провёл с Александром Емельяненко. Бой закончился победой бразильца уже в первом раунде. Марсио удалось поймать Александра на удушающий приём в партере и вынудить его сдаться.

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