Александр Емельяненко, уходите в поп ММА. Профессиональные тяжеловесы вас покалечат

Александр Емельяненко проиграл в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу на турнире в Сыктывкаре. Он продержался всего четыре минуты и был полностью деклассирован в борьбе, где продемонстрировал полное отсутствие навыков. Соперник был на 20 килограммов легче и на 11 сантиметров ниже, но поражение легендарного россиянина вряд ли кого-то удивило. Боец, когда-то дравшийся с Мирко КроКопом и побеждавший топового Сергея Харитонова, считался аутсайдером в бою с откровенным середняком, больше походившим на полутяжеловеса.

Это ли не признание того, что нынешний Емельяненко – случайный гость в профессиональных ММА? Да, кто-то может сказать, что Александр вышел на коротком уведомлении и не готовился к поединку. И он действительно всего несколько месяцев назад вышел из годового запоя, по итогам которого даже ходить самостоятельно мог с трудом. Это правда, но низкие физические и спортивные кондиции не стали главной причиной поражения. Александра не затянули в поздние раунды, ему не «пробили» ещё не согнанный до конца живот. Его просто деклассировал боец, который и близко не подбирался к топовым мировым промоушенам. И вот это по-настоящему грустно.

Права на видео принадлежат AMC Fight Night. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» промоушена.

Емельяненко – смелый мужчина, в храбрости ему не откажешь. Он прекрасно понимает, что сейчас из себя представляет, однако соглашается на подобные предложения. Но Александру пора заканчивать с профессиональными ММА, до добра это не доведёт. Он не готов к противостоянию даже со средними оппонентами, которых значительно превосходит в габаритах. Брат Последнего Императора забыл, как работать в партере, несмотря на все чемпионские звания по самбо. Даже знаменитая «ударка», которую до сих пор записывают в плюсы Емельяненко-младшему, никого особо не впечатляет. Зачем она нужна, если ты не можешь сбить с ног парня меньше тебя?



Последние три боя Емельяненко в смешанных единоборствах выглядят так. 2018 год – весьма спорная ничья с Тони Джонсоном, который превратил голову Александра в боксёрскую грушу. 2020 год – поражение от полутяжа Магомеда Исмаилова, ещё сильнее «растрепавшего» легендарного бойца, на которого было жалко смотреть. 2021 год – Емельяненко простоял четыре минуты с неплохим Сантосом, но уже на второй было понятно, что у него нет никаких шансов. Это ли не сигнал, что пора заканчивать, причём как можно скорее?

Александру стоит взглянуть правде в глаза. Ему 40 лет, он уже не научится ничему новому, да и не хочет этого делать. Его навыки стремительно деградируют, причём даже те, которые раньше считались сильными сторонами. Если Емельяненко-младший встретится в октагоне с реальным тяжеловесом, находящимся в боевой форме, он может серьёзно пострадать. Пусть лучше именитый спортсмен сконцентрируется на индустрии фрик-боёв и поп ММА, где он сейчас буквально нарасхват. Там можно заработать солидные деньги с куда меньшим риском для здоровья. Александр, поберегите себя.